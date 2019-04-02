Зимний перерыв в чемпионате России-2019/20 - с 8 декабря по 1 марта

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвакраснодар

Зимний перерыв в чемпионате России-2019/20 - с 8 декабря по 1 марта

Зимний перерыв в сезоне-2019/20 чемпионата России будет проходить с 8 декабря до 1 марта. Данное решение было принято на заседании общего собрания РПЛ.

Таким образом, последний тур перед перерывом пройдет в выходные с воскресеньем 8 декабря 2019-го. А после паузы начнется - в выходные с воскресеньем 1 марта 2020 года.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит", имея в активе 44 балла. На втором месте "Локомотив" с 38 очками, третьим стал - "Краснодар" с 38 баллами.

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