Зимняя вялость: "Зенит" минимально уступил "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Несколько минут назад на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле закончился первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором местный "Фенербахче" принимал питерский "Зенит". Перед началом встречи фаворитом двухматчевого противостояния считалась именно российская команда, но овердогом первого поединка являлись именно турки. Этому есть несколько причин: во-первых, этот матч стал первым для "Зенита" в 2019 году, в то время как "Фенер" уже долго находится в полной боевой готовности; во-вторых, питерцы традиционно плохо выступает в гостевых матчах еврокубковой стадии плей-офф (в последних 10 матчах 9 поражений), в то время как "канарейки" свой стадион любят – 11 встреч в Лиге Европы без поражений (кряду!).
В первом тайме "Фенербахче" полностью оправдал свой статус домашней команды. "Канарейки" полностью переиграли "Зенит" в плане статистики (владение мячом 65% на 35%, удары – 8 против 2) и достаточно быстро открыл счет. На 21 минуте, после подачи с углового, Мозес и Чифтпынар общими усилиями выиграли верх и скинули игровой снаряд под удар Исламу Слимани, который в подкате опередил защитников "Зенита" и ногой пробил Лунева с близкого расстояния – 1:0. А через несколько минут свой шанс имел Элиф Элмас – македонец бил в дальний из-за пределов штрафной, но на сей раз Лунев был на месте. Что касается "Зенита", то за первый тайм команда Семака нанесла всего 1 удар в створ ворот, который, однако, мог оказаться решающим не только сегодня, но и в двухматчевом противостоянии. На 44 минуте Мехмет Топал врезал по ногам Дриусси внутри собственной штрафной, и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Мак, но переиграть голкипера не смог: Текин среагировал на удар в правый угол, достал игровой снаряд и перевел его в перекладину.
Второй тайм получился не столь щедрым на моменты, но все же несколько интересных эпизодов зрители увидели. На 50 минуте Ислам Слимани вполне мог забивать второй гол, но неудачно пробил головой с выгодной позиции – игровой снаряд пролетел чуть выше перекладины. А через 10 минут воротам Лунева угрожал Вальбуэна – удар француза из пределов штрафной был не столь сильным, именно потому российский голкипер смог поймать мяч в дальнем верхнем углу. "Зенит" ответил моментом Дзюбы – на 76 минуте Артем поймал мяч на ногу из-за пределов штрафной и запустил "снаряд" в дальний угол – Текин, словно экскаватором, вытащил этот мяч.
Общий итог игры – вялость "Зенита". Долгое отсутствие официальных матчей выбило подопечных Семака из колеи, и питерцы не смогли показать даже того футбола, который был в конце первого круга, продолжив традицию поражений в выездных матчах стадии плей-офф. А "Фенер" снова победил дома и приедет в Санкт-Петербург с хоть и небольшим, но все же заделом. Ответный матч состоится 21 февраля.
"Фенербахче" – "Зенит" – 1:0
Голы: Слимани, 21 – 1:0
Незабитый пенальти: Мак, 44
"Фенербахче": Текин – Исла, Шкртел, Чифтпынар, Койбаши – Топал, Элмас (Айю, 72), Сикейра – Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2), Слимани.
"Зенит": Лунев – Анюков, Ракицкий, Иванович, Набиуллин (Смольников, 61) – Барриос, Эрнани, Краневиттер – Мак (Маркизио, 85), Дриусси (Азмун, 74), Дзюба.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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