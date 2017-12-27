Зимой 2016-го года Перес был готов приобрести Неймара и Коутиньо

Теги флорентино пересреал мадридбарселонанеймарфилиппе коутиньоливерпуль

Зимой 2016-го года Перес был готов приобрести Неймара и КоутиньоВ январе 2016-го года президент мадридского "Реала" Флорентино Перес был готов приобрести тогда еще форварда каталонской "Барселоны" Неймара и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Confidencial, два года назад босс королевского клуба намеревался выложить за игрока "сине-гранатовых" 200 миллионов евро, которые на тот момент были прописаны в контракте футболиста в качестве суммы отступных. При этом Перес планировал сделать солидное предложение и по хавбеку "красных". Однако в итоге указанные сделки не состоялись, причиной чему, как предполагается, стало увольнение тогдашнего главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса и назначением на освободившуюся должность Зинедина Зидана.

Напомним, после отпуска Перес планирует встретиться с Зиданом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов