Зимой 2016-го года Перес был готов приобрести Неймара и Коутиньо

В январе 2016-го года президент мадридского "Реала" Флорентино Перес был готов приобрести тогда еще форварда каталонской "Барселоны" Неймара и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Confidencial, два года назад босс королевского клуба намеревался выложить за игрока "сине-гранатовых" 200 миллионов евро, которые на тот момент были прописаны в контракте футболиста в качестве суммы отступных. При этом Перес планировал сделать солидное предложение и по хавбеку "красных". Однако в итоге указанные сделки не состоялись, причиной чему, как предполагается, стало увольнение тогдашнего главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса и назначением на освободившуюся должность Зинедина Зидана.

Напомним, после отпуска Перес планирует встретиться с Зиданом. | soccernews.ru