Зимой "Арсенал" будет готов расстаться с тремя игроками

В зимнее трансферное окно лондонский "Арсенал" будет готов расстаться сразу с тремя своими игроками, информирует Daily Express.

По сведениям источника, в январе "канониры" будут готовы выслушать предложения по полузащитникам Месуту Озилу и Джеку Уилшеру, а также форварду Алексису Санчесу. У всех троих летом истекает срок действия контракта с "Арсеналом", поэтому клуб планирует получить хоть какую-то выгоду с их ухода.

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Бернли". | soccernews.ru