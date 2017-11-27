Зимой "Арсенал" будет готов расстаться с тремя игроками

Теги джек уилшерарсенал лондоналексис санчесмесут озил

Зимой "Арсенал" будет готов расстаться с тремя игрокамиВ зимнее трансферное окно лондонский "Арсенал" будет готов расстаться сразу с тремя своими игроками, информирует Daily Express.

По сведениям источника, в январе "канониры" будут готовы выслушать предложения по полузащитникам Месуту Озилу и Джеку Уилшеру, а также форварду Алексису Санчесу. У всех троих летом истекает срок действия контракта с "Арсеналом", поэтому клуб планирует получить хоть какую-то выгоду с их ухода.

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Бернли". | soccernews.ru

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