Зимой "Арсенал" может приобрести трех игроков

В зимнее трансферное окно лондонский "Арсенал" может приобрести сразу трех игроков, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, в качестве усиления своей атаки "канонирами" рассматриваются варианты с подписанием Юлиана Дракслера (ПСЖ), Тома Лемара ("Монако") или Ирвинга Лосано (ПСВ). Кроме того, "Арсенал" будет готов предпринять попытки приобрести защитника "Бернли" Джеймса Тарковски и полузащитника испанской "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

Напомним, "Арсенал" нацелился на защитника "Челси". | soccernews.ru