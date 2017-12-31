Зимой "Арсенал" может приобрести трех игроков

Теги ирвинг лосаноюлиан дракслертома лемарарсенал лондонджеймс тарковскистивен нзонзи

Зимой "Арсенал" может приобрести трех игроковВ зимнее трансферное окно лондонский "Арсенал" может приобрести сразу трех игроков, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, в качестве усиления своей атаки "канонирами" рассматриваются варианты с подписанием Юлиана Дракслера (ПСЖ), Тома Лемара ("Монако") или Ирвинга Лосано (ПСВ). Кроме того, "Арсенал" будет готов предпринять попытки приобрести защитника "Бернли" Джеймса Тарковски и полузащитника испанской "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

Напомним, "Арсенал" нацелился на защитника "Челси". | soccernews.ru

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