Зимой "Атлетико" будет готов расстаться с четырьмя игроками

В зимнее трансферное окно мадридский "Атлетико" будет готов расстаться сразу с четырьмя своими игроками.

Как информирует Marca, в январе "матрасники" вполне могут избавиться от полузащитника Аугусто Фернандеса, вингера Николаса Гайтана и форвардов Кевина Гамейро и Лусиано Вьетто, если по ним поступят достойные предложения.

Напомним, "Атлетико" интересуется защитником "Барселоны". | soccernews.ru