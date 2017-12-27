Зимой "Атлетико" будет готов расстаться с четырьмя игроками

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Зимой "Атлетико" будет готов расстаться с четырьмя игрокамиВ зимнее трансферное окно мадридский "Атлетико" будет готов расстаться сразу с четырьмя своими игроками.

Как информирует Marca, в январе "матрасники" вполне могут избавиться от полузащитника Аугусто Фернандеса, вингера Николаса Гайтана и форвардов Кевина Гамейро и Лусиано Вьетто, если по ним поступят достойные предложения.

Напомним, "Атлетико" интересуется защитником "Барселоны". | soccernews.ru

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