Зимой "Барселона" может подписать игрока сборной Колумбии

Теги барселонапалмейрасйерри мина

Зимой "Барселона" может подписать игрока сборной КолумбииЗащитник бразильского "Палмейраса" Йерри Мина может перебраться в каталонскую "Барселону" уже этой зимой.

Как информирует El Mundo Deportivo, 23-летний бек должен был перебраться в стан "сине-гранатовых" следующим летом. Однако возникшие проблемы "Барсы" в центре обороны вынудили клуб рассмотреть вопрос о трансфере колумбийца уже в ближайшее трансферное окно.

Покупка Мины в январе будет стоить каталонскому гранду 9 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" недовольна внефутбольной жизнью Пике. | soccernews.ru

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