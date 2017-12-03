Зимой "Барселона" может подписать игрока сборной Колумбии

Защитник бразильского "Палмейраса" Йерри Мина может перебраться в каталонскую "Барселону" уже этой зимой.

Как информирует El Mundo Deportivo, 23-летний бек должен был перебраться в стан "сине-гранатовых" следующим летом. Однако возникшие проблемы "Барсы" в центре обороны вынудили клуб рассмотреть вопрос о трансфере колумбийца уже в ближайшее трансферное окно.

Покупка Мины в январе будет стоить каталонскому гранду 9 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" недовольна внефутбольной жизнью Пике. | soccernews.ru