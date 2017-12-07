Зимой "Барселона" может приобрести замену для Маскерано

В зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" может приобрести замену для своего защитника Хавьера Маскерано, который выразил желание сменить команду.

Как информирует El Mundo Deportivo, в настоящее время "сине-гранатовые" рассматривают два кандидата в качестве альтернативы аргентинцу - Йерри Мину из бразильского "Палмейраса" и Маттейса Де Лигта из амстердамского "Аякса".

Напомним, китайский клуб сделал предложение "Барселоне" по Маскерано. | soccernews.ru