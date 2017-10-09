Зимой "Барселона" намерена продать трех игроков

Ближайшей зимой каталонская "Барселона" намерена продать трех своих игроков, информирует sport.es.

По сведениям источника, в ближайшее трансферное окно "сине-гранатовые" рассчитывают расстаться с защитником Томасом Вермаленом, вингером Ардой Тураном и форвардом Пако Алькасером. Каждый из них не входит в планы тренерского штаба "Барсы".

Напомним, "Барселона" поборется с "Реалом" за Деле Алли. | soccernews.ru