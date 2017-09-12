Зимой "Барселона" намерена вернуться к вопросу подписания Сери

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Зимой "Барселона" намерена вернуться к вопросу подписания СериВ зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" намерена вернуться к вопросу подписания полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Как информирует sport.es, единственной причиной, по которой "сине-гранатовые" отказались от подписания 26-летнего хавбека "орлят" летом, называется не техническая, о чем заявляли в стане вице-чемпионов Испании, а желание заполучить Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля". Теперь же, когда стало ясно, что бразилец не переберется в столицу Каталонии, "Барса" планирует вернуться к варианту с покупкой Сери.

Напомним, в последний день трансферного окна "Барселона" не смогла приобрести Ди Марию. | soccernews.ru

комментарии
Гараж Удоев

слать их надо нахер. в открытую просто опускают парня

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