Зимой "Барселона" намерена вернуться к вопросу подписания Сери

В зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" намерена вернуться к вопросу подписания полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Как информирует sport.es, единственной причиной, по которой "сине-гранатовые" отказались от подписания 26-летнего хавбека "орлят" летом, называется не техническая, о чем заявляли в стане вице-чемпионов Испании, а желание заполучить Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля". Теперь же, когда стало ясно, что бразилец не переберется в столицу Каталонии, "Барса" планирует вернуться к варианту с покупкой Сери.

Напомним, в последний день трансферного окна "Барселона" не смогла приобрести Ди Марию. | soccernews.ru