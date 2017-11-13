Зимой "Барселона" не будет приобретать игрока в центр обороны

Теги барселонаэрнесто вальверде

Зимой "Барселона" не будет приобретать игрока в центр обороныВ зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" не будет приобретать игрока на позицию центрального защитника.

По сведениям El Mundo Deportivo, такое решение было принято руководством и тренерским штабом "сине-гранатовых" по причине того, что наставник "команды" Эрнесто Вальверде остался доволен выступлением своих подопечных из числа игроков обороны на старте сезона. Однако уже по окончанию текущего сезона "Барса" планирует заменить Хавьера Маскерано и Томаса Вермалена более молодыми исполнителями.

Напомним, Обамеянг ответил на слухи о своем переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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