Зимой "Барселона" планирует подписать только игроков, которых можно будет заявить в Лигу Чемпионов
Зимой каталонская "Барселона" планирует подписать только тех игроков, которых можно будет заявить в Лигу Чемпионов.
По сведениям sport.es, в зимнее трансферное окно ждать мегаприобритений от "сине-гранатовых" не стоит, потому что клуб будет нацелен на то, чтобы подписывать футболистов с прицелом на дозаявку их в главный клубный турнир Европы.
Напомним, Вальверде хочет подписать трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро. | soccernews.ru
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