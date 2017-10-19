Зимой "Барселона" подпишет не больше двух игроков

Теги барселонаэрнесто вальверде

Зимой "Барселона" подпишет не больше двух игроковВ ближайшее зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" подпишет не больше двух игроков, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде попросил у руководства своего клуба сделать в январе одно-два приобретения. Сообщается, что приоритетом для наставника "Барсы" остается укрепление центра обороны своей команды.

Напомним, летом Тео Эрнандес был близок к переходу в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов