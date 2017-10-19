Зимой "Барселона" подпишет не больше двух игроков

В ближайшее зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" подпишет не больше двух игроков, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде попросил у руководства своего клуба сделать в январе одно-два приобретения. Сообщается, что приоритетом для наставника "Барсы" остается укрепление центра обороны своей команды.

Напомним, летом Тео Эрнандес был близок к переходу в "Барселону". | soccernews.ru