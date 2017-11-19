Зимой "Барселона" предпримет попытки подписать еще одного форварда

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Зимой "Барселона" предпримет попытки подписать еще одного форвардаВ зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" предпримет попытки подписать еще одного форварда, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют приобрести футболиста в линию атаки, чья трансферная стоимость не будет превышать 40 миллионов евро. На сегодняшний день скауты "Барсы" просматривают игроков из английской Премьер-Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Напомним, Вальверде прокомментировал победу "Барселоны" над "Леганесом". | soccernews.ru

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