Зимой "Барселона" предпримет попытки подписать хавбека "Тоттенхэма"

В зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" предпримет попытки подписать полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек "шпор" стал новой трансферной целью "сине-гранатовых" в январе. Датчанин стал более дешевой альтернативой Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля", трансфер которого может стоить "Барсе" порядка 150-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, вчера "Барселона" сыграла вничью с "Валенсией". | soccernews.ru