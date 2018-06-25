Зимой "Барселоне" предлагали 100 миллионов евро за Суареса

Прошлой зимой каталонская "Барселона" получила выгодное предложение по своему форварду Луису Суаресу.

Так, по сведениям испанской прессы, подписать уругвайского бомбардира был готов китайский "Хэбэй Чайна Форчун". За ведущего нападающего "сине-гранатовых" азиатский клуб предлагал 100 миллионов евро. Самому игроку китайцы были готовы предложить трехлетний контракт с окладом 50 миллионов евро в год, что сделало бы Суареса самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

Напомним, "Барселона" готовит предложение по Пьяничу. | soccernews.ru