Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистов

Теги барселона

Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистовВ зимнее трансферное окно каталонскую "Барселону" могут покинуть сразу пять футболистов, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в январе "сине-гранатовые" готовы будут расстаться с защитниками Хавьером Маскерано и Алейшем Видалем, полузащитником Рафиньей Алькантарой и вингерами Жераром Деулофеу и Ардой Тураном.

Напомним, Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов