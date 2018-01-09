Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистов

В зимнее трансферное окно каталонскую "Барселону" могут покинуть сразу пять футболистов, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в январе "сине-гранатовые" готовы будут расстаться с защитниками Хавьером Маскерано и Алейшем Видалем, полузащитником Рафиньей Алькантарой и вингерами Жераром Деулофеу и Ардой Тураном.

Напомним, Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне". | soccernews.ru