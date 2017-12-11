Зимой Чалханоглу может сменить команду

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Зимой Чалханоглу может сменить командуВ зимнее трансферное окно итальянский "Милан" может расстаться со своим полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Как информирует Sport Mediaset, "россонери" рассматривают вариант с продажей 23-летнего хавбека, который перебрался на Апеннины только прошедшим летом, уже в январе 2018-го года из-за имеющихся у клуба проблем с правилом финансового Fair Play.

В нынешнем сезоне Чалханоглу забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за "Милан".

Напомним, вчера "Милан" обыграл "Болонью". | soccernews.ru

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