Зимой Чалханоглу может сменить команду

В зимнее трансферное окно итальянский "Милан" может расстаться со своим полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Как информирует Sport Mediaset, "россонери" рассматривают вариант с продажей 23-летнего хавбека, который перебрался на Апеннины только прошедшим летом, уже в январе 2018-го года из-за имеющихся у клуба проблем с правилом финансового Fair Play.

В нынешнем сезоне Чалханоглу забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за "Милан".

Напомним, вчера "Милан" обыграл "Болонью". | soccernews.ru