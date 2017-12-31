Зимой "Челси" может сделать два приобретения

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Зимой "Челси" может сделать два приобретенияВ зимнее трансферное окно лондонский "Челси" может сделать два приобретения, информирует le10sport.

По сведениям издания, в январе "аристократы" будут готовы предпринять попытки подписать форварда "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа и вингера "Монако" Тома Лемара. Переговоры же по защитнику туринского "Ювентуса" Алексу Сандро, который входит в сферу интересов чемпиона Англии, вероятнее всего, будут отложены до лета.

Напомним, вчера "Челси" разгромил "Сток Сити". | soccernews.ru

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