Зимой "Челси" намерен расстаться с Виллианом

Теги псжлукас моурачелсивиллиан

Зимой "Челси" намерен расстаться с ВиллианомВ зимнее трансферное окно лондонский "Челси" намерен расстаться со своим вингером Виллианом, информирует le10sport.

По сведениям источника, следующим местом продолжения карьеры 29-летнего бразильца станет Китай. Заменить бывшего игрока донецкого "Шахтера" и махачкалинского "Анжи" "аристократы" планируют его соотечественником Лукасом Моура из французского ПСЖ.

Напомним, Мората советует "Челси" подписать бывшего форварда "Барселоны". | soccernews.ru

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