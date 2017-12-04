Зимой "Челси" планирует предпринять попытки подписать хавбека "Барселоны"

В зимнее трансферное окно лондонский "Челси" планирует предпринять попытки подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует испанская пресса, в подписании 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" заинтересован лично главный тренер "аристократов" Антонио Конте, который уже уведомил руководство своего клуба об этом. Ожидается, что английский гранд постарается достичь соглашения о переходе с самим игроком, после чего будет готов выплатить за него 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.

Напомним, Лэмпард обвинил в своем уходе из "Челси" Фабрегаса. | soccernews.ru