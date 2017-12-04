Зимой "Челси" планирует предпринять попытки подписать хавбека "Барселоны"

Теги барселоначелсисерхи роберто антонио конте

Зимой "Челси" планирует предпринять попытки подписать хавбека "Барселоны"В зимнее трансферное окно лондонский "Челси" планирует предпринять попытки подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Серхи Роберто.

Как информирует испанская пресса, в подписании 25-летнего хавбека "сине-гранатовых" заинтересован лично главный тренер "аристократов" Антонио Конте, который уже уведомил руководство своего клуба об этом. Ожидается, что английский гранд постарается достичь соглашения о переходе с самим игроком, после чего будет готов выплатить за него 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в его контракте.

Напомним, Лэмпард обвинил в своем уходе из "Челси" Фабрегаса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов