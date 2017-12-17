Зимой "Челси" выставит Давида Луиза на трансфер

В зимнее трансферное окно лондонский "Челси" выставит своего защитника Давида Луиза на трансфер, информирует Mirror.

По сведениям издания, отношения между 30-летним беком и главным тренером его команды Антонио Конте окончательно испортились, поэтому уже в январе клуб будет готов продать бразильца. В настоящее время главными претендентами на игрока называются туринский "Ювентус", который готов заплатить за него 26 миллионов евро, и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в январе "Челси" попробует подписать Баркли. | soccernews.ru