Зимой "Интер" предпримет попытки подписать хавбека "Баварии"

В зимнее трансферное окно миланский "Интер" намерен предпринять попытки подписать полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Как информирует Tuttosport, видеть 30-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти. Ожидается, что за чилийца итальянскому гранду придется заплатить порядка 50-ти миллионов евро.

Напомним, Видаль готов перейти в "Интер". | soccernews.ru