Зимой "Интер" предпримет попытки подписать хавбека "Баварии"

Теги интер миланлучано спаллеттибавария мюнхенартуро видаль

Зимой "Интер" предпримет попытки подписать хавбека "Баварии"В зимнее трансферное окно миланский "Интер" намерен предпринять попытки подписать полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Как информирует Tuttosport, видеть 30-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти. Ожидается, что за чилийца итальянскому гранду придется заплатить порядка 50-ти миллионов евро.

Напомним, Видаль готов перейти в "Интер". | soccernews.ru

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