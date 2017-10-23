Зимой Коутиньо перейдет в "Барселону"

В зимнее трансферное окно полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо перейдет в каталонскую "Барселону".

По информации El Mundo Deportivo, переезд 25-летнего хавбека "красных" в Испанию является практически решенным делом. Так, еще летом бразилец получил от своего клуба гарантии того, что он будет продан "сине-гранатовым" в январе, если он останется в команде на первую часть сезона. Руководство "Ливерпуля" пообещало не препятствовать его уходу.

Напомним, "Ливерпуль" определился с возможным кандидатом на замену Коутиньо. | soccernews.ru