Зимой "Манчестер Сити" может расстаться с четырьмя игроками

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Зимой "Манчестер Сити" может расстаться с четырьмя игрокамиВ зимнее трансферное окно английский "Манчестер Сити" может расстаться сразу с четырьмя своими игроками.

Так, по сведениям fichajes.com, в январе "горожане" будут готовы выслушать предложения других клубов по голкиперу Клаудио Браво, защитнику Эльякиму Мангаля и полузащитникам Яя Туре и Илкаю Гюндогану.

Напомним, Кака рассказал, почему отклонил выгодное предложение "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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