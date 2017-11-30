Зимой "Манчестер Сити" может расстаться с четырьмя игроками

В зимнее трансферное окно английский "Манчестер Сити" может расстаться сразу с четырьмя своими игроками.

Так, по сведениям fichajes.com, в январе "горожане" будут готовы выслушать предложения других клубов по голкиперу Клаудио Браво, защитнику Эльякиму Мангаля и полузащитникам Яя Туре и Илкаю Гюндогану.

Напомним, Кака рассказал, почему отклонил выгодное предложение "Манчестер Сити". | soccernews.ru