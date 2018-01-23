Зимой "Манчестер Сити" планирует подписать двух игроков

Теги манчестер ситиэмерик ляпортатлетик бильбаофредшахтер донецк

Зимой "Манчестер Сити" планирует подписать двух игроковВ текущее трансферное окно английский "Манчестер Сити" планирует подписать двух игроков, информирует goal.com.

По сведениям источника, в январе "горожане" планируют предпринять попытки заполучить защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта и полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда. За обоих "Сити" придется выложить порядка 100 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет с "Бристолем". | soccernews.ru

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