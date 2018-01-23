Зимой "Манчестер Сити" планирует подписать двух игроков

В текущее трансферное окно английский "Манчестер Сити" планирует подписать двух игроков, информирует goal.com.

По сведениям источника, в январе "горожане" планируют предпринять попытки заполучить защитника "Атлетика" из Бильбао Эмерика Ляпорта и полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда. За обоих "Сити" придется выложить порядка 100 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет с "Бристолем". | soccernews.ru