Зимой "Манчестер Сити" планирует расстаться с тремя футболистами

В зимнее трансферное окно английский "Манчестер Сити" планирует расстаться с тремя своими футболистами, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола перестал рассчитывать на голкипера Клаудио Браво, защитника Эльякима Мангаля и полузащитника Яя Туре. Ввиду этого клуб будет готов их продать уже в январе, если по ним поступит достойное предложение.

Напомним, Браво не намерен уходить из "Манчестер Сити". | soccernews.ru