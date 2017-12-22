Зимой "Манчестер Сити" планирует расстаться с тремя футболистами

Теги эльяким мангаляманчестер ситихосеп гвардиолаклаудио бравояя туре

Зимой "Манчестер Сити" планирует расстаться с тремя футболистамиВ зимнее трансферное окно английский "Манчестер Сити" планирует расстаться с тремя своими футболистами, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола перестал рассчитывать на голкипера Клаудио Браво, защитника Эльякима Мангаля и полузащитника Яя Туре. Ввиду этого клуб будет готов их продать уже в январе, если по ним поступит достойное предложение.

Напомним, Браво не намерен уходить из "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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