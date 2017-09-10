Зимой "Манчестер Юнайтед" планирует заполучить свою новую трансферную цель стоимостью свыше 100 миллионов евро
Зимой английский "Манчестер Юнайтед" планирует заполучить свою новую трансферную цель стоимостью свыше 100 миллионов евро.
Как информирует The Sun, в следующее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью намерен не пожалеть денег ради подписания вингера "Монако" Тома Лемара.
Напомним, летом монегаски отказались продавать своего 21-летнего футболиста лондонскому "Арсеналу".
Не пропустите: вчера "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Сток Сити". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
|4
|7
|6
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Арсенал Лондон
|4
|6
|11
|Сток Сити
|4
|5
|12
|Саутгемптон
|4
|5
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Суонси Сити
|3
|4
|15
|Эвертон
|4
|4
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Борнмут
|4
|0
|19
|Кристал Пэлас
|4
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0