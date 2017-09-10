Зимой "Манчестер Юнайтед" планирует заполучить свою новую трансферную цель стоимостью свыше 100 миллионов евро

Зимой английский "Манчестер Юнайтед" планирует заполучить свою новую трансферную цель стоимостью свыше 100 миллионов евро.

Как информирует The Sun, в следующее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью намерен не пожалеть денег ради подписания вингера "Монако" Тома Лемара.

Напомним, летом монегаски отказались продавать своего 21-летнего футболиста лондонскому "Арсеналу".

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