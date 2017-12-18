Зимой Моуринью намерен расстаться с шестью игроками

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Зимой Моуринью намерен расстаться с шестью игрокамиВ зимнее трансферное окно главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен расстаться сразу с шестью игроками своей команды.

Как информирует AS, не смогли убедить наставника "красных дьяволов" в своей состоятельности защитники Маттео Дармиан, Люк Шоу, Дэйли Блинд и Аксель Туанзебе, полузащитник Генрих Мхитарян и форвард Джеймс Уилсон.

Напомним, Моуринью ответил игрокам "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии
Александр

Шоу то чем не убедил,особенно в последних матчах??Бред :\

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