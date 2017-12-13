Зимой Обамеянг может перебраться в Ла Лигу

В зимнее трансферное окно форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в испанскую Ла Лигу.

Как информирует El Mundo Deportivo, свой интерес к 28-летнему нападающему "шмелей" возродил мадридский "Реал", который намерен усилить свою атаку новым игроком уже в январе.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 20 мячей и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Реал" вышел в финал клубного ЧМ. | soccernews.ru