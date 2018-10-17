Зимой Перес может потратить 120 миллионов евро на двух игроков

Теги аяксфлорентино пересреал мадридматтейс де лигтфренки де йонг

Зимой Перес может потратить 120 миллионов евро на двух игроковПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес оценивает возможность подписания двух игроков амстердамского "Аякса" - защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга.

Как информирует Football Espana, , дабы опередить конкурентов, босс королевского клуба вполне может предпринять попытку заполучить игроков нидерландского гранда уже в зимнее трансферное окно. Их трансферы на "Сантьяго Бернабеу" уже оценили в 120 миллионов евро.

Напомним,  "Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" при одном условии. | soccernews.ru

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