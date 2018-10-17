Зимой Перес может потратить 120 миллионов евро на двух игроков

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес оценивает возможность подписания двух игроков амстердамского "Аякса" - защитника Маттейса де Лигта и полузащитника Френки де Йонга.

Как информирует Football Espana, , дабы опередить конкурентов, босс королевского клуба вполне может предпринять попытку заполучить игроков нидерландского гранда уже в зимнее трансферное окно. Их трансферы на "Сантьяго Бернабеу" уже оценили в 120 миллионов евро.

Напомним, "Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" при одном условии. | soccernews.ru