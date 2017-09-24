Зимой Перес намерен расстаться с одним из вингеров "Реала"

Теги реал мадридфлорентино переслукас васкес

Зимой Перес намерен расстаться с одним из вингеров "Реала"Зимой президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с одним из вингеров своей команды.

Так, по информации испанской прессы, в новом сезоне босс королевского клуба полностью разочаровался игрой Лукаса Васкеса. Поэтому уже в ближайшее трансферное окно Перес удет рассматривать предложения, которые будут поступать по 26-летнему футболисту.

В нынешнем сезоне Васкес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Реал".

Напомним, Рамос замолвил слово перед Зиданом за одного из хавбеков "Реала". | soccernews.ru

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