Зимой Перес намерен расстаться с одним из вингеров "Реала"

Зимой президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с одним из вингеров своей команды.

Так, по информации испанской прессы, в новом сезоне босс королевского клуба полностью разочаровался игрой Лукаса Васкеса. Поэтому уже в ближайшее трансферное окно Перес удет рассматривать предложения, которые будут поступать по 26-летнему футболисту.

В нынешнем сезоне Васкес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Реал".

Напомним, Рамос замолвил слово перед Зиданом за одного из хавбеков "Реала". | soccernews.ru