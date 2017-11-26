Зимой Перес планирует потратить 100 миллионов евро на трех игроков

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Зимой Перес планирует потратить 100 миллионов евро на трех игроковВ зимнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует потратить 100 миллионов евро на трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, бос королевского клуба в январе планирует усилить свою команду голкипером "Атлетика" из Бильбао Кепой Аррисабалагой, защитником мадридского "Атлетико" Лукасом Эрнандесом и его коллегой по амплуа Альваро Одриосолой из "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян).

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Малагу". | soccernews.ru

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