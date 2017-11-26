Зимой Перес планирует потратить 100 миллионов евро на трех игроков

В зимнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует потратить 100 миллионов евро на трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, бос королевского клуба в январе планирует усилить свою команду голкипером "Атлетика" из Бильбао Кепой Аррисабалагой, защитником мадридского "Атлетико" Лукасом Эрнандесом и его коллегой по амплуа Альваро Одриосолой из "Реала Сосьедад" (Сан-Себастьян).

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Малагу". | soccernews.ru