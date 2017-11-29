Зимой Перес планирует приобрести трех игроков

В зимнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует приобрести в свою команду трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в январе босс королевского клуба рассчитывает подписать голкипера (вероятнее всего, это будет Кепа Аррисабалага из "Атлетика"), центрального защитника (Иньиго Мартинеса из "Реала Сосьедад" или Эмерика Ляпорта из того же "Атлетика") и форварда (Алексиса Санчеса из "Арсенала" или Мауро Икарди из "Интера").

Напомним, также зимой "Реал" может приобрести Смолова. | soccernews.ru