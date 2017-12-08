Зимой Перес планирует приобрести трех игроков

В зимнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует приобрести трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы в январе босс королевского клуба намерен потратить порядка 150-ти миллионов евро на голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу, форварда миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника лондонского "Челси" Давида Луиза.

Напомним, Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца. | soccernews.ru