Зимой Перес планирует приобрести трех игроков

Теги реал мадридфлорентино перескепа аррисабалагадавид луизмауро икарди

Зимой Перес планирует приобрести трех игроковВ зимнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует приобрести трех игроков.

Так, по сведениям испанской прессы в январе босс королевского клуба намерен потратить порядка 150-ти миллионов евро на голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу, форварда миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника лондонского "Челси" Давида Луиза.

Напомним, Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца. | soccernews.ru

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