Зимой Перес планирует расстаться с Ковачичем

Зимой президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует расстаться с полузащитником своей команды Матео Ковачичем.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба путем продажи хорвата рассчитывает не только получить дополнительные средства на покупку нового форварда, но и освободить место главного сменщика центральных хавбеков для Дани Себальоса, который почитается одним из самых талантливых игроков страны.

Напомним, Зидан верит в победу "Реала" над "Реалом Сосьедад". | soccernews.ru