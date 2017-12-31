Зимой ПСЖ подпишет не более двух игроков

Теги псжмаруан феллаиниманчестер юнайтедлассана диарра

Зимой ПСЖ подпишет не более двух игроковВ зимнее трансферное окно французский ПСЖ подпишет не более двух игроков, информирует le10sport.

По сведениям источника, вероятными подписантами парижан в январе станут полузащитники Лассана Диарра, ныне находящийся без клуба, и Маруан Феллаини из английского "Манчестер Юнайтед". Трансфер же нового вратаря будет отложен клубом до следующего лета.

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