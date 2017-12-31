Зимой ПСЖ подпишет не более двух игроков

В зимнее трансферное окно французский ПСЖ подпишет не более двух игроков, информирует le10sport.

По сведениям источника, вероятными подписантами парижан в январе станут полузащитники Лассана Диарра, ныне находящийся без клуба, и Маруан Феллаини из английского "Манчестер Юнайтед". Трансфер же нового вратаря будет отложен клубом до следующего лета.

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