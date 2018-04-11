Зимой Райола предлагал "Реалу" приобрести Погба

Теги реал мадридманчестер юнайтедполь погбамино райола

Зимой Райола предлагал "Реалу" приобрести ПогбаВ январе этого года известный футбольный агент Мино Райола предлагал мадридскому "Реалу" услуги своего клиента Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Sports Illustrated, из-за натянутых отношений 25-летнего хавбека с главным тренером своей команды Жозе Моуринью его представитель вышел на связь с королевским клубом относительно возможного трансфера француза. Однако "сливочные" отказались приобретать игрока.

Напомним, Кейн недоволен действиями "Реала". | soccernews.ru

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