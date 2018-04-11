Зимой Райола предлагал "Реалу" приобрести Погба

В январе этого года известный футбольный агент Мино Райола предлагал мадридскому "Реалу" услуги своего клиента Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Как информирует Sports Illustrated, из-за натянутых отношений 25-летнего хавбека с главным тренером своей команды Жозе Моуринью его представитель вышел на связь с королевским клубом относительно возможного трансфера француза. Однако "сливочные" отказались приобретать игрока.

Напомним, Кейн недоволен действиями "Реала". | soccernews.ru