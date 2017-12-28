Зимой "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель

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Зимой "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цельВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель.

Как информирует Daily Mail, трио грандов европейского футбола заинтересовано в подписании защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Иньиго Мартинеса, трансферная стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, "Реал" недоволен игрой двух своих футболистов. | soccernews.ru

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