Зимой "Реал" и ПСЖ могут обменяться игроками

Теги карим бенземареал мадридэдинсон кавани псжзинедин зиданфлорентино перес

Зимой "Реал" и ПСЖ могут обменяться игрокамиВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" и французский ПСЖ могут обменяться игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что президент королевского клуба Флорентино Перес заинтересован в подписании форварда парижан Эдинсона Кавани в обмен на нападающего своей команды Карима Бензема. Однако возможная сделка "сливочных" с "красно-синими" во многом будет зависеть от позиции главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который не желает расставаться со своим соотечественником.

Напомним, Неймар хотел бы видеть Зидана в ПСЖ. | soccernews.ru

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