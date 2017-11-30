Зимой "Реал" может подписать форварда "Милана"

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может предпринять попытки подписать форварда итальянского "Милана" Андре Силву.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес рассматривает 22-летнего нападающего "россонери" на роль дублера Карима Бензема. Учитывая свои проблемы с соответствием правилам финансового Fair Play, итальянский гранд вполне может пойти на продажу португальца.

Отметим, что возможное приобретение своего соотечественника уже одобрил ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду.

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