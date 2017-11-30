Зимой "Реал" может подписать форварда "Милана"

Теги реал мадридмиланандре силвафлорентино перескарим бенземакриштиану роналду

Зимой "Реал" может подписать форварда "Милана"В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может предпринять попытки подписать форварда итальянского "Милана" Андре Силву.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес рассматривает 22-летнего нападающего "россонери" на роль дублера Карима Бензема. Учитывая свои проблемы с соответствием правилам финансового Fair Play, итальянский гранд вполне может пойти на продажу португальца.

Отметим, что возможное приобретение своего соотечественника уже одобрил ведущий бомбардир "сливочных" Криштиану Роналду.

Не пропустите: Месси советует Икарди не переходить в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов