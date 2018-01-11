Зимой "Реал" может потерять своего хавбека

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос намерен покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 21-летний хавбек остался разочарованным тем, что ему не удалось закрепиться в составе королевского клуба, поэтому в поисках игровой практики он хочет сменить команду уже в январе. При этом перспективны игрок будет не против вернуться в "Бетис". Также в услугах Себальоса был заинтересован английский "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" претендует на звезду из АПЛ. | soccernews.ru