Зимой "Реал" может потерять трех игроков

Теги реал мадридхесус вальехомаркос льорентематео ковачич

Зимой "Реал" может потерять трех игроковВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может потерять сразу трех своих игроков, информирует le10sport.

По сведениям источника, сменить клубную прописку в поисках стабильной игровой практики могут защитник Хесус Вальвехо и полузащитники Матео Ковачич и Маркос Льоренте. При этом "сливочные" вполне могут отпустить каждого из них, однако во многом будущее этих футболистов будет зависеть от входящих трансферов королевского клуба.

Напомним, летом "Реал" постарается подписать двух звезд из АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов