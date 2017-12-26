Зимой "Реал" может потерять трех игроков

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может потерять сразу трех своих игроков, информирует le10sport.

По сведениям источника, сменить клубную прописку в поисках стабильной игровой практики могут защитник Хесус Вальвехо и полузащитники Матео Ковачич и Маркос Льоренте. При этом "сливочные" вполне могут отпустить каждого из них, однако во многом будущее этих футболистов будет зависеть от входящих трансферов королевского клуба.

Напомним, летом "Реал" постарается подписать двух звезд из АПЛ. | soccernews.ru