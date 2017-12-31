Зимой "Реал" может потратить 200 миллионов евро

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может потратить на приобретение новых игроков солидную сумму.

Как информирует Marca, тренерский штаб "сливочных" во главе с Зинедином Зиданом не заинтересован в подписании подкрепления в январе, однако руководство клуба вполне будет готово пойти против решения своего наставника и выделить на трансферы 200 миллионов евро.

Напомним, Перес нацелился на ведущего игрока "Барселоны". | soccernews.ru