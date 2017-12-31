Зимой "Реал" может потратить 200 миллионов евро

Теги реал мадридзинедин зидан

Зимой "Реал" может потратить 200 миллионов евроВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может потратить на приобретение новых игроков солидную сумму.

Как информирует Marca, тренерский штаб "сливочных" во главе с Зинедином Зиданом не заинтересован в подписании подкрепления в январе, однако руководство клуба вполне будет готово пойти против решения своего наставника и выделить на трансферы 200 миллионов евро.

Напомним, Перес нацелился на ведущего игрока "Барселоны". | soccernews.ru

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