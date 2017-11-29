Зимой "Реал" может приобрести Смолова

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может приобрести форварда "Краснодара" Федора Смолова, информирует Marca.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением в январе 27-летнего нападающего "быков" наряду с Мауро Икарди ("Интер"), Алексисом Санчесом ("Арсенал") и Тимом Вернером ("РБ Лейпциг"). Однако шансы Смолова на переход в стан "сливочных" оцениваются как наименее предпочтительные.

Напомним, летом "Реал" может совершить громкий обмен игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru