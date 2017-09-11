Зимой "Реал" может расстаться с тремя игроками

Теги реал мадридмаркос льорентехесус вальехо

Зимой "Реал" может расстаться с тремя игрокамиВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может расстаться сразу с тремя своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, у тренерского штаба королевского клуба возникли серьезные сомнения относительно способности Ашрафа Хакими, Хесуса Вальехо и Маркоса Льоренте уже в этом сезоне принести пользу команде. Ввиду этого "сливочные" уже начали рассматривать возможность сдачи их в аренду уже в январе.

Напомним, "Реал" может купить Де Хеа следующим летом. | soccernews.ru

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