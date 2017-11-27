Зимой "Реал" намерен расстаться с двумя игроками

Теги борха майоральмаркос льорентереал мадрид

Зимой "Реал" намерен расстаться с двумя игрокамиВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" намерен расстаться с двумя игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в январе королевский клуб будет готов выслушать предложения по своим полузащитнику Маркосу Льоренте и форварду Борхе Майоралю. Второму "сливочные" планируют подписать замену.

В нынешнем сезоне Льоренте принял участие в 6 матчах "Реала", не сумев отметиться в них результативными действиями, а Майораль забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 11 играх.

Напомним, "Реал" представил бюст Роналду для клубного музея. | soccernews.ru

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