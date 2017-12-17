Зимой "Реал" планирует приобрести трех игроков

Теги реал мадридкепа аррисабалагамауро икарди

Зимой "Реал" планирует приобрести трех игроковВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует приобрести трех игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в январе "сливочные" рассчитывают подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу, полузащитника бразильского "Гремио" Артура и форварда, приоритетным кандидатом на роль которого рассматривается Мауро Икарди из миланского "Интера".

Напомним, Зидан хочет, чтобы Роналду завершил карьеру в "Реале". | soccernews.ru

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