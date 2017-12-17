Зимой "Реал" планирует приобрести трех игроков

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует приобрести трех игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в январе "сливочные" рассчитывают подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу, полузащитника бразильского "Гремио" Артура и форварда, приоритетным кандидатом на роль которого рассматривается Мауро Икарди из миланского "Интера".

Напомним, Зидан хочет, чтобы Роналду завершил карьеру в "Реале". | soccernews.ru