Зимой "Реал" подпишет только одного игрока

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" подпишет только одного игрока, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, этим футболистом станет голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага. Трансфер 23-летнего вратаря басков обойдется королевскому клубу в 20 миллионов евро. "Сливочные" подпишут с ним контракт сроком на шесть лет. В "Реале" Аррисабалага будет получать 3 миллиона евро в год.

Напомним, Зидан определил новую трансферную цель из АПЛ для "Реала". | soccernews.ru