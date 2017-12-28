Зимой "Реал" подпишет только одного игрока

Теги реал мадридатлетик бильбаокепа аррисабалага

Зимой "Реал" подпишет только одного игрокаВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" подпишет только одного игрока, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, этим футболистом станет голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага. Трансфер 23-летнего вратаря басков обойдется королевскому клубу в 20 миллионов евро. "Сливочные" подпишут с ним контракт сроком на шесть лет. В "Реале" Аррисабалага будет получать 3 миллиона евро в год.

Напомним, Зидан определил новую трансферную цель из АПЛ для "Реала". | soccernews.ru

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