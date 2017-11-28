Зимой "Реал" попытается приобрести трех игроков

Теги реал мадридлеонардо бонуччикепа аррисабалагамауро икарди

Зимой "Реал" попытается приобрести трех игроковВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" попытается приобрести трех игроков, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в январе королевский клуб предпримет попытки подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, защитника "Милана" Леонардо Бонуччи и голкипера "Атлетика" (Бильбао) Кепу Аррисабалагу.

Напомним, ради покупки Неймара "Реал" готов продать четырех звездных игроков. | soccernews.ru

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