Зимой "Реал" попытается приобрести трех игроков

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" попытается приобрести трех игроков, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в январе королевский клуб предпримет попытки подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, защитника "Милана" Леонардо Бонуччи и голкипера "Атлетика" (Бильбао) Кепу Аррисабалагу.

Напомним, ради покупки Неймара "Реал" готов продать четырех звездных игроков. | soccernews.ru